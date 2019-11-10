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أخبار البلد

بشير العدل: يجب التزام الصحفيين بقواعد العمل المهنية أثناء تغطية جنازات الفنانين والمشاهير

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:41 م
الكاتب الصحفى بشير
الكاتب الصحفى بشير العدل
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أبدى الكاتب الصحفى بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، اتفاقا مع مطالب الفنانين بضرورة تقنين عمل المصورين فى أحداث بعينها مثل الجنازات وسرادقات العزاء، موضحا أن هذه الأماكن تكون بمثابة منازل خاصة وليست مناسبات عامة، يكون فيها الأشخاص، على طبيعتهم دون تكلف أو تمثيل، ويشاركون أهل المتوفى الأحزان، أو يعبرون عن مشاعرهم الحقيقية تجاه حدث الوفاه، وهى حالات تعبر عن خصوصية كل شخص، لا ينبغى أن تصل للرأى العام، الذى يريد الشخص، فنانا كان أو غيره، أن تصل للرأى العام، وتغير صورته التى كونها عنه. 

واعترض «العدل» على المنع النهائى من المتابعة، لأنه حدث لابد أن يصل إلى الرأى العام، بعيدا عن خصوصية المشاركين فيه.

وشدد «العدل» فى تصريحات ل "صدى البلد" على ضرورة التزام المصورين الصحفيين، بقواعد العمل الصحفى، التى يجب أن تستمد من القوانين ومواثيق الشرف، كما يتعامل المحرر الصحفى مع المصادر، ومراعاة ما يتم نشره من عدمه، مؤكدا أنه ليس كل ما يقوله المصدر، يتم نشره، فهناك ما هو قابل للنشر، وهناك ما هو غير قابل لذلك.

وطالب «العدل» الصحفيين بالابتعاد عن عوامل جذب القراءات، فى وسائل الإعلام المقروءة، أو المشاهدات، فى الوسائل المرئية، التى تخرج عن الإطار المهنى، لأن هناك قواعد عمل مهنية، تؤكد فى المقام الأول الالتزام بمعاييرها وقوانينها، وعدم خداع القارئ، أو حتى المصدر.


وطالب «العدل» نقابة الصحفيين، باعتبارها المسئول الأول عن أعضائها، بضرورة التأكيد عليهم الالتزام بالمعايير المهنية، واحترام خصوصية المواطنين، بغض النظر عن كونهم شخصيات عامة.
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