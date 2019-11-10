باستثمارات 3 مليارات جنيه ويد مصرية.. إنشاء أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بالشرق الأوسط بالجبل الأصفر.. تخدم القاهرة الكبرى وتمتلك مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان

- المحطة تمتلك مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان

- تخدم المحطة بمحافظات القاهرة الكبرى بما يعادل 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا - تعالج كمية كبيرة جدا من المياه يوميا تصل لـ 2.5 مليون متر مكعب









على أرض القليوبية وداخل منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة وبأيدى مصرية يقام مشروع أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.. المشروع يعد الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وتم إنشاؤه بتكلفة 3 مليارات جنيه.





المحطة تمتلك مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان، حيث إنه بعد المعالجة النهائية للمياه يتم استخدام المياه في ري تلك المساحة وعمل أبحاث من مدى صلاحية هذه المياه في الري، حيث تضم المزرعة أشجار "الليمون، والزيتون، والموالح، والبيكان، والجيتروفا".





ويوجد بالمحطة غرفة تحكم تعمل بالكامل إلكترونيا ويجرى إدارتها من داخل الغرفة، حيث توفر عمالة ما يعادل 40 عاملا وتدار من خلال فريق يتكون من 12 عاملا، حيث يتم التحكم بأعمال التشغيل والإيقاف بجميع مكونات المحطة وهو أحد الأسباب التي دفعت بتفرد المحطة بين باقي المحطات، من خلال سرعة تدارك الأخطاء ومعالجته.





المشروع تم تنفيذه بتصميم المكتب الأمريكي البريطاني في الثمانينات من القرن الماضى كمحطة مجمعة للصرف الصحي بالضفة الشرقية لنهر النيل "عين الصيرة، المعادى، دار السلام، الأميرية، حائق القبة، المرج" وصولا لبعض المناطق بالقليوبية.





وتخدم المحطة بمحافظات القاهرة الكبرى بما يعادل 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، كما تعد المحطة الأولى بالعالم، حيث يصل إجمالي المعالجة اليومية لها إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا.





وتم تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة المعالجة في الجبل الأصفر في عام 1990، ودخلت حيز التشغيل والصيانة عام 1998 وتعالج مليونا و200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بإجمالي تكلفة في هذا التوقيت مليار جنيه، وبلغ إجمالي التطوير بعد ذلك ملياري جنيه، ونظرا للتدفقات المتزايدة التي تواجهها محطة المعالجة تم السير جنبا إلى جنبا من خلال التطوير والتوسعات لتصل طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميا من خلال دخول المرحلة الثانية حيز التشغيل والصيانة.





وتتم تنقية المياه ومعالجة "الحمأة" الخاصة بها والتى يتم الاستفادة منها فى توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بتشغيل المولدات، فعلى الرغم من أنها محطة ثنائية إلا أن النتائج الخاصة توازي تماما أي محطة ثلاثية، حيث إن نسبة الحمل العضوي في مياه الصرف الصحي المغذي للمحطة 350 ملي جرام والكود المصري يلزم تخفيضها لـ 60 مليجرام لكن المحطة تنتجه 10 أو 11 مليجرام.





كمت تتم معالجة كمية كبيرة جدا من المياه يوميا تصل لـ 2.5 مليون متر مكعب، ويمكن استخدامها في ري المساحات الكبرى من الأراضي الزراعية، حيث إن هذا الكم يمكن الاستفادة منه في ري ما لا يقل عن 150 ألف فدان وأول مراحل المعالجة هي مرحلة ما قبل المعالجة، حيث تستقبل المياه يتم رفع الرمال والزيوت من المياه بعدها مباشرة تبدأ مرحلة المعالجة الابتدائية، والتى تشمل مجموعة من الخزانات تسمى "خزانات الترسيب الابتدائى"، حيث يتم مكوث المياه بها لفترة معينة تتراوح ما بين ساعتين وساعتين ونصف الساعة تسمح للحمأة والمواد العضوية الثقيلة بالترسب، وتسحب الشبكة الموجودة أسفل تلك الخزانات الحمأة ودفعها إلى المراحل الأخرى، ويتم أيضا في نفس المرحلة عملية ترسيب الحمأة الابتدائية.





بعد الانتهاء من تلك المرحلة تبدأ أولى مراحل المعالجة من خلال انتقال المياه إلى خزانات التهوية، ويتم بها المعالجة البيولوجية من خلال ضخ أكسجين داخل الخزانات لتنمية البكتيريا الهوائية التي تقوم بهضم المواد العضوية بإجمالي 8 خزانات تهوية بعدها تبدأ مرحلة "الترويق النهائي" تمكث بها المياه لفترة معين ثم تبدأ مرحلة الملامسة للكلور ويتم ضخ الكلور.



