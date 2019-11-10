محطة تنقية مياه سوهاج الجديدة بداية الطريق لتنمية المدينة.. تعرف على أهم المعلومات عنها

تعتبر محطة تنقية مياه مدينة سوهاج الجديدة من أكبر محطات المياه على مستوى المحافظة، وتبلغ مساحتها 22 فدانًا، وتغذي مدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، بطاقة إنتاجية 155 ألف لتر في اليوم.



وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة حوالي 180 مليون جنيه، وتم التشغيل التجريبي للمحطة ثم التشغيل الرسمي بعد أخذ عينات من المياه وتحليلها في معامل وزارة الصحة التي أثبتت مطابقتها للمواصفات.



وافتتح المحطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر ديسبمر من العام الماضي، عبر "الفيديو كونفرانس"، وشهد الافتتاح وإزاحة الستار اللواء علاء رشاد، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس رجب سليمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.



وتنفذ المحطة على 3 مراحل، تم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة إنتاجية 35 ألف متر مكعب لكل يوم، وتنتج المحطة حاليًا حوالي 12 ألف متر مكعب مياه لكل يوم، حسب الاحتياجات الحالية للمدينة وجامعة سوهاج.



ونفذت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" محطة تنقية مياه سوهاج الجديدة بإشراف هيئة المجتمعات العمرانية.



قال اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ان المحطة ذات سعة إجمالية 70000 م3/ يوم، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بسعة 35000 م3/يوم، على أن تخدم هذه المحطة المدينة والتوسعات الشمالية لها وجامعة سوهاج الجديدة، حيث ان الجامعة تستهلك ما يزيد عن 3000متر مكعب /يوم.



واضاف بدري، ان المحطة تشتمل علي " خزان أرضي ـ أحواض التجفيف ـ مبني المرشحات ـ مسجد ـ غرفة الحارس والسور ـ مبني التوليد والوقود ـ مبني طلمبات المياه المرشحة ـ وحدة تكثيف الحمأة ـ بئر توزيع الروبة ـ مبني الورشة والمخازن ـ مبني الشبة والكيماويات ـ مبني اسطوانات الكلور ـ بئر توزيع المياه العكرة ـ احواض المروقات ـ مبني المحولات ولوحات التوزيع ـ مبني الإدارة والمعمل ـ مبني كسح الروبة ـ مبني موزع الجهد "، بالاضافة إلي رافع المأخذ، والمأخذ، وخط العكرة مواسير ccp قطر 1000 مم بطول اجمالي 183كم .



اهم المعلومات عن محطة مياه سوهاج الجديدة



- تبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة حوالي 180 مليون جنيه.



- تم التشغيل التجريبي للمحطة ثم التشغيل الرسمي بعد أخذ عينات من المياه وتحليلها في معامل وزارة الصحة، التي أثبتت مطابقتها للمواصفات.



- تنفذ المحطة على 3 مراحل، تم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة إنتاجية 35 ألف متر مكعب لكل يوم.



- وتنتج المحطة، حاليًا حوالي 12 ألف متر مكعب مياه لكل يوم، حسب الاحتياجات الحالية للمدينة وجامعة سوهاج.



- نفذت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" محطة تنقية مياه سوهاج الجديدة بإشراف هيئة المجتمعات العمرانية.