فخر العرب.. تريزيجيه يتصدر تويتر بعد تسجيله هدفا في شباك وولفرهامبتون

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تريزيجيه بعد إحرازه ثاني أهدافه ببطولة الدوري الإنجليزي في شباك فريق وولفرهامبتون.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي :



‏تريزيجيه بيعملها تاني وبيسجل في خسارة فريقه 2/1 ومنتظرين الملك محمد صلاح النهارده أمام مانشستر سيتي والفوز والابتعاد بـ ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي.



‏تريزيجيه جاب جول الفرقتين مشفهوش وكملوا لعب على أساس الكوره مدخلتش وكان سايبهم ورايح يحتفل لاقهم لسه بيلعبوا.



‏تريزيجيه بيحرز الهدف التاني ليه علي التوالي في الدوري الانجليزي لو قدر يستغل الفرصة صح هيبقي نجم الفريق وساعتها هقدر اقول بكل ثقة انه هينتقل لاكبر الاندية في الدوري الانجليزي وهيكون ليه شأن كبير زيه زي صلاح، لكن فيه احتمال تاني هو انه ممكن يرجع إعارة للأهلي زي رمضان صبحي.



‏برافو تريزيجيه .. الأمور إن شاء الله هتمشى على ما يرام.



‏حبيبيييييي تريزيجية فخر العرب ومصر وابننا وحش من ولاد النادي الأهلي ❤❤❤❤



‏تاني هنقول كان بيلاعب فرقه قويه جدًا لكن أدائه كان رائع واجتهد طول المباراه علشان كده ربنا كرمه بهدف.والحمد لله تريزيجيه عرف طريقه للجول ربنا يوفقه دايما واللي جاي احسن بإذن الله.‎



‏ابننا في ملاعب الفرنجه ❤️

‎#تريزيجيه



‏تريزيجيه ابننا متألق مش مهم هزيمة فريقك اهم حاجه انت مشرفنا وجماهير أستون فيلا هتفتلك رغم الهزيمة وإن شاء الله السنة الجاية تكون في قيمة ملك مصر المو صلاح👏👏🔥❤️❤️