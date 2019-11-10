AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فخر العرب.. تريزيجيه يتصدر تويتر بعد تسجيله هدفا في شباك وولفرهامبتون

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:34 م
تريزيجيه
تريزيجيه
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تريزيجيه بعد إحرازه ثاني أهدافه ببطولة الدوري الإنجليزي في شباك فريق وولفرهامبتون.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي :

‏تريزيجيه بيعملها تاني وبيسجل في خسارة فريقه 2/1 ومنتظرين الملك محمد صلاح النهارده أمام مانشستر سيتي والفوز والابتعاد بـ ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي.

‏تريزيجيه جاب جول الفرقتين مشفهوش وكملوا لعب على أساس الكوره مدخلتش وكان سايبهم ورايح يحتفل لاقهم لسه بيلعبوا.

‏تريزيجيه بيحرز الهدف التاني ليه علي التوالي في الدوري الانجليزي لو قدر يستغل الفرصة صح هيبقي نجم الفريق وساعتها هقدر اقول بكل ثقة انه هينتقل لاكبر الاندية في الدوري الانجليزي وهيكون ليه شأن كبير زيه زي صلاح، لكن فيه احتمال تاني هو انه ممكن يرجع إعارة للأهلي زي رمضان صبحي.

‏برافو تريزيجيه .. الأمور إن شاء الله هتمشى على ما يرام.

‏حبيبيييييي تريزيجية فخر العرب ومصر وابننا وحش من ولاد النادي الأهلي ❤❤❤❤

‏تاني هنقول كان بيلاعب فرقه قويه جدًا لكن أدائه كان رائع واجتهد طول المباراه علشان كده ربنا كرمه بهدف.والحمد لله تريزيجيه عرف طريقه للجول ربنا يوفقه دايما واللي جاي احسن بإذن الله.‎

‏ابننا في ملاعب الفرنجه ❤️
‎#تريزيجيه

‏تريزيجيه ابننا متألق مش مهم هزيمة فريقك اهم حاجه انت مشرفنا وجماهير أستون فيلا هتفتلك رغم الهزيمة وإن شاء الله السنة الجاية تكون في قيمة ملك مصر المو صلاح👏👏🔥❤️❤️
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التوازن كل شىء .. محمد صلاح يكشف عن استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي

ليفربول يسترجع ذكريات هدف محمد صلاح التاريخي في مرمى مانشستر سيتي

تريزيجيه يسعى لمواصلة تألقه مع أستون فيلا أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مبارة ليفربول ومانشستر سيتي.. هاشتاج #محمد_صلاح نمبر وان على تويتر| شاهد

الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه يواصل التفوق ويسجل هدفا أمام ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

غدا.. بدء سداد المقدمات لحجز شقق الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعى

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بـ تصرف غريب.. محمد صلاح يمازح مراسلة قناة ESPN | شاهد

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

تريند الفن على صدى البلد.. شو دينا الشربيني مع المصورين.. وسر تقاعس خطيبة هيثم أحمد زكي في إنقاذه

صدمة وحزن.. النيابة تصرح بدفن ضحايا بلاعة الصرف الصحي في المنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده

بعد تطويل أنفها | فنانة شهيرة تحدث ضجة بـفستان أحمر ناري .. صور

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة