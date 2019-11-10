لغز محير.. هانى رمزى يكشف عن رد فعل زوجته حول ارتباطه بفتاة فى التجمع.. فيديو

كشف الفنان هانى رمزى عن رد فعل زوجته بعد علمها بشائعة زواجه عليها بعد ان تم ابلاغها أنه يتردد على مكان فى التجمع وبصحبته فتاة.



وقال هانى رمزى خلال لقائه فى برنامج "عرب وود" : ان كل ما تردد غير صحيح وكان وقع هذة الشائعة على زوجتى أنها ضحكت لأن الفتاة التى اصطحبتها الى منزل فى التجمع هى زوجتى ولذلك انتابت زوجتى حالة من الضحك الهستيرى.



يذكر ان هانى رمزى يقوم حاليا بالتحضير لبرنامج مقالب جديد مع رامز جلال ولن يتم الاعلان عن تفاصيله فى الفترة الحالية.

