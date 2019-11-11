تحرك برلماني لافتتاح جميع المصانع المغلقة منذ عام 2011

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن افتتاح المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مصانع عديدة للقطاع الخاص تم إغلاقها منذ عام 2011 رغم أنها كانت توفر العديد من فرص العمل وتقوم بدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وبعد إغلاقها أصبح دورها في هذا الشأن غير متاح.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى ضرورة حصر عدد هذه المصانع التي تم غلقها ورصد جميع المشاكل التي كانت تعاني منها والعمل على حلها مما يعود بالنفع مرة أخرى على المواطن والاقتصاد المصري.



وأوضح النائب أنه تقدم بطلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى وزير الصناعة من أجل وضع حلول جذرية لهذا الأمر وبما يعود بالنفع على المواطن من خلال القضاء نسبة البطالة في المجتمع المصري.