برلماني عن حديث الرئيس أكثر من مرة عن الأحوال الشخصية: يؤكد أن هناك خطرا على المجتمع

قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، إن حديث الرئيس السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، "عن أهيمة تعليم أبنائنا من أجل أن يكونوا أسوياء؛ وعن المعاناة التى يتعرض لها الأبناء نتيجة الانفصال ووجود خصومة شديدة بين الطرفين يتم غرسها في نفوس الأبناء وتأثير ذلك علي الأطفال" يؤكد وعى الرئيس السيسي بمعاناة الأطفال والمجتمع من قانون الأحوال الشخصية خاصة أنه أشار قبل ذلك في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة الى ضرورة تغيير هذا القانون.



وأشار أبو طالب فى بيان صحفى له إلى أن مصر من أكثر الدول التى تعانى من زيادة نسب الانفصال وهو ما يسبب العديد من المشكلات ووجود أطفال غير أسوياء وغير متفاعلين مع المجتمع وغيرها من السلبيات التى تكلم عنها العديد من أساتذة الاجتماع وأخصائى الطب النفسى، وهو ما يحتم علينا ضرورة معالجة هذه الأمور، حيث أنه مع الوقت نجد لدينا أطفالا منحرفين يقومون بأعمال تسيء للدولة المصرية وتسيء للدين الإسلامى؛ لذلك أكد الرئيس علي ضرورة تربية الأطفال تربية إيجابية والحد من إرتفاع معدلات الطلاق والا يؤثر الانفصال علي الأطفال والا يتم استخدامهم في التنكيل ببعضهم البعض.



وأكد أبو طالب، على ضرورة تنحية الخلافات جانبا بعد الانفصال والإبتعاد عن العند وأن يتذكرا أنهما كانا زوجا وزوجة وبينهما صلة رحم وأولاد يحتاجون للرعاية المشتركة، وأن حديث الرئيس السيسي عن تنكيل الأزواج ببعضهم البعض ينتج أسرا غير سليمة وأطفالا غير أسوياء وهذا أمر بالتأكيد ينعكس على المجتمع، متمنيا أن تقوم الجهات المعنية سواء الحكومة أو مجلس النواب أو المعنيين بالأسر المصرية أن يتعاونوا من أجل سرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، وأن يعالج هذا القانون السلبيات التي تحدث عنها الرئيس السيسي، حيث أنه يوجد أكثر من قانون مقدم من أعضاء مجلس النواب وعلى المجلس أن يناقش باستفاضة مشروعات القوانين المقدمة.



وأضاف أبو طالب، أنه سيكون هناك جلسات حوار مجتمعي بمجلس النواب للخروج بقانون يراعى مصالح الأسر المصرية ويعالج القصور الموجود بالقانون الحالي سواء في إجراءات التقاضى، النفقات، الحضانة، الرؤية، سن الحضانة، وغيرها من الأمور التى لا تخفى على أحد، مؤكدا أنه لن يكون هناك انحيازات لطرف على حساب الآخر وأن الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، مطالبا بسرعة البدء في عقد جلسات حوار مجتمعى داخل البرلمان حتى نتمكن من خروج القانون في دور الانعقاد الحالى.



وأخيرا قال أبو طالب، إن حديث الرئيس السيسي أكثر من مرة يؤكد أن هناك خطورة ويؤكد على وجود مشكلات كثيرة بقانون الأحوال الشخصية وتوجيه قوى بسرعة الإهتمام بهذا القانون لتعلقه بالأمن القومى المصرى والأسر المصرية.. لذا يجب علي الجميع الانتفاض وسرعة تغيير هذا القانون.