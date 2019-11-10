بسبب خلاف على الفاتورة | عامل بمطعم وجبات سريعة يحطم جسد سيدة مسنة.. فيديو

اعتقل موظف بمحل وجبات سريعة شهير في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن صورته الكاميرات وهو يعتدي على زبونة خارج المطعم المتواجد بولاية تينيسي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتهم ديريانس راشايل هيوز ، 29 عامًا ، بارتكاب جناية اعتداء مشددة بعد مهاجمته سيدة تدعى ديبرا ستاجز بسبب نزاع حول فاتورة شراء الطعام.



وقالت روكي ماكلهاني محامية الضحية ذات الـ 55 عاما، إنها كانت تحاول الحصول على رد بعد أن دفعت مرتين مقابل وجبة قيمتها 13.11 دولار.



ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص يطاردون عامل المطعم، بعد اعتدائه على الزبون المسنة التي ألقاها المتهم بقوة على الأرض خارج مطعم الوجبات السريعة الشهير.



وتسبب المتهم بكسر في ساق الضحية وتسعة كسور في كوعها وستة في ضلعها.



خضعت الضحية بالفعل لعملية جراحية ويتوقع أن تحتاج إلى أشهر من إعادة التأهيل.



