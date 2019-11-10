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أخبار العالم

إصابة 5 جنود إيطاليين في تفجير مجهول بـ العراق

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:58 م
أرشيفية
أرشيفية
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حسام رضوان
أعلن الجيش الإيطالي اليوم الأحد، إصابة 5 جنود إيطاليين من بينهم 3 في حالة خطرة، في تفجير في العراق.

وبحسب "العربية"، قال الجيش الإيطالي  إن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة، وقامت طائرات هليكوبتر أميركية بنقل الجرحى.

وأوضح أن هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم داعش.

وأشارت وكالة أنباء "أدنكرونوس" إلى أن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك بشمال العراق، على الرغم من أن الجيش الإيطالي لم يحدد موقع الهجوم.

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