لزيادة الإنتاج.. برلماني يطالب بسرعة تطوير مصانع الغزل والنسيج

طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج التابع للقطاع العام، لافتًا إلى أن مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة للقطاع الخاص ناجحة ولا توجد بها مشاكل.



وقال البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع العام للغزل والنسيج به العديد من المشاكل في مناطق عديدة مثل المحلة وحلوان وغيرها والتي تتطلب تطوير كبير في الآلات والماكينات الخاصة بالمصانع مواكب حركة تطور العصر وزيادة الإنتاج.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الحكومة كانت قد صرحت عن خطتها منذ 4 سنوات لتطوير قطاع الغزل والنسيج ولكن حتي الان لم تقوم بهذا التطوير على أكمل وجهه وبناء عليه قام البرلمان باستدعاء أكثر من مرة وزير قطاع الاعمال بشأن هذا الأمر ومازالت المناقشات سارية.



يأتي ذلك بعد تاكيد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة فى مجال الغزل والنسيج، وتعد إحدى الدول الرائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.



أشار في تصريحات له أمس إلى أن تنمية هذا القطاع تأتى على رأس أولويات الوزارة حاليا باعتباره أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى والموفرة للآلاف من فرص العمل اللائقة سنويا.



وأكد نصار أهمية المعارض الداخلية والخارجية والبعثات التجارية فى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ومختلف شركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.



أوضح أن وزارته تحرص على توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات التصنيع المشترك بين مصر وكندا بصفة خاصة ومع مختلف دول العالم بصفة عامة.