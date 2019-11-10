هدف واحد لا يكفي.. تريزيجيه متألق بدرجة منحوس

التوقعات حملت له المزيد من النجاح، حيث لم يكن الدوري التركي يستوعب أحلام اللاعب الدولي محمود تريزيجيه، كان ملفتا للأنظار فارقا بخطوات عن كل منافسيه فاستحق اللعب في الدوري الإنجليزي.



استقبل تريزيجيه الدوري الإنجليزي بشيء من الرهبة، فلم يتكيف مع فريق استون فيلا في الأسابيع الأولى للدوري الإنجليزي، بينما بدأت لمساته تصبح أكثر ثقة ودقة وتوجهاته للمرمى أكثر جرأة مع توالي الأسابيع.



المشهد الأول



في مباراة تابعها المصريون بين الغريمين، صلاح في ليفربول وتريزيجيه في أستون فيلا، انتظر المشجعون استفاقة النجم العالمي محمد صلاح على فريق استون فيلا الضعيف، بينما تمنوا الخير فقط لتريزيجيه والظهور بمستوى جيد.



على عكس التوقعات، كان صلاح خصما مسالما طوال أحداث المباراة ما اضطر المدرب لسحبه من التشكيل في الشوط الثاني، بينما ظل تريزيجيه يصارع نجوم ليفربول على أرض الملعب.



تمكن تريزيجيه المجتهد من إحراز هدف التقدم لفريقه في مرمى ليفربول مسجلا أول أهدافه في الدوري الانجليزي، لكن هدفا قاتلا من السنغالي ساديو ماني أنهى اللقاء لصالح ليفربول.



الظهور الثاني



الظهور الثاني لـ تريزيجيه كان من خلال تسجيل هدف في مرمى فريق ولفرهامبتون اليوم في منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.



لكن هدف تريزيجيه أيضا لم يكن كافيا لاقتناص أي نقطة لفريقه الذي ظل في المركز الـ 17 في المنطقة الخطرة من جدول الترتيب.



أهداف غير مؤثرة



مباراتان على التوالي هز فيهما تريزيجيه شباك الخصوم، لكنه كان غير موفق في حسم التعادل أو الفوز، وهي العقدة التي لازالت تواجه اللاعب المصري في ملاعب الإنجليز.



يحتاج تريزيجيه إلى تواجد مؤثر وأداء يخلق الفارق لفريقه من خلال تمريراته الحاسمة التي يشتهر بها، وأهدافه الغالية التي ميزته في الدوري التركي.