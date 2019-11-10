بطريقة الفوازير.. والدة إسلام المليجي تروي تفاصيل حالته الصحية وكيف تتعامل معه

استضاف موقع صدى البلد إسلام المليجي ووالدته في ندوة شاملة روت خلالها تفاصيل حالته الصحية التي حدثت نتيجة خطأ في الولادة القيصرية.



يذكر أن إسلام حالة مشابهة لقصة "ما تيجي يا مليجي" وهو الدور الذي قام ببطولته الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل نصيبي وقسمتك.



وروت والدة إسلام مختار المليجي البالغ من العمر ٢٩ عاما، أنه مصاب بضمور في خلايا المخ بسبب نقص الأكسجين ما أدى لإعاقته عن الحركة والكلام، نتيجة خطأ أثناء الولادة القيصرية.



"حسيت بصدمة ويأس اول ما عرفت حالة اسلام"، هكذا عبرت الأم عن شعورها في البداية بهذه العبارة، بعد تشخيص حالته بإجماع من الأطباء.



وأكدت والدة اسلام المليجي انه واع ومدرك لكل ما يحدث حوله، فإعاقته حركية وليست ذهنية، مشيرة الى أنها تتفهم ماذا يريد أن يقول بطريقة الفوازير.