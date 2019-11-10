AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أم تايوانية بلا قلب | تركت طفلها فريسة للكلاب ..صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المنوعات
تجردت أم مجهولة الهوية من تايوان من معاني الإنسانية والأمومة، ذلك أنها تركت طفلها الرضيع داخل كيسًا بلاستيكيًا ملقى في مكان مهجور لتأكله الكلاب.

الواقعة، التي أثارت جدلًا محليًا واسعًا في تايوان، بدأت بعدما عثر ضباط الشرطة على كيس بلاستيكي يحتوي على عظام بشرية صغيرة ملقاة بين الأشجار في مكانٍ ناءٍ.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فقد رجحت الشرطة أن تلك العظام تعود لطفل رضيع قد لقى حتفه بعد أن نهشته الكلاب.

وقال وسائل إعلام محلية، إن الشرطة تمكنت من تحديد هوية الأم التي تبلغ 19 عامًا وتركت طفليها في مكان خاو خلف مبني سكني، إثر تعرضها وزوجها لضائقة مالية حيث كانا يسكنان في شقة مستأجرة ثم هربا لعدم تمكنهم تكلفة مصاريفها واختبئا في مقهى إنترنت لما يقرب من شهر.

وتبين للشرطة أن الأم تعاني من بعض المشاكل العقلية والنفسية وكانت تحت رعاية إحدى المؤسسات الصحية في تايوان، إذ قامت المؤسسة بإبلاغ الشرطة فور اختفاء الزوجين من المصحة.

وقال أحد العاملين بالمصحة النفسية التي تتعالج بها الأم وزجها، إنهم قاموا بالإبلاغ فور اختفائها وبعدما فشلوا في ايجادهم.
أم تايوانية بلا قلب | تركت طفلها فريسة للكلاب ..صور
أم تايوانية بلا قلب | تركت طفلها فريسة للكلاب ..صور
AdvertisementS

ترشيحاتنا

صورة نادرة تجمع هيثم أحمد زكي وولده وفاروق الفيشاوى.. شاهد

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة بعد أزمة مباراة الأهلي

في ذكرى ميلادها.. صباح: خنت رشدي أباظة وكل أزواجي خانوني.. فيديو

حدث لن يتكرر.. الأردن يشهد حدثا فلكيا نادرا

اخبار الفن .. سبب عدم إنقاذ خطيبة هيثم زكي له رغم علمها بمرضه .. ووفاة عم أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد رولز رويس كولينان Black Badge الجديدة بقوة 600 حصان.. السعر خيالي

بـ الكرانيش... نسرين طافش تخطف الأنظار بـ البوستاج

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده