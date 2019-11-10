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مرأة

بعد وفاة هيثم أحمد زكي به .. علاج هبوط الدورة الدموية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:36 م
بعد وفاة هيثم احمد
بعد وفاة هيثم احمد زكي به .. اكتشف علاج هبوط الدورة الدموية
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اسماء محمد
أثار خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حالة كبيرة من الحزن بين مختلف فئات المجتمع وليس الفنانين فقط. 

وأوضحت التقارير الطبية، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لجرعة زائدة من العقاقير والأدوية.

ويحدث هبوط الدورة الدموية لأسباب مختلفة ابرزها تناول جرعات زائدة من انواع معينة من الادوية والاصابة ببعض الامراض خاصة السكرى والقلب وللتمكن من انقاذ المصاب بها قبل فوات الأوان، عرض موقع "healthline" أبرز طرق علاج هبوط الدورة الدموية.

- اتباع برنامج تمرين خاص ينصح به الطبيب لزيادة الدورة الدموية.
- الانتظام على الادوية خاصة الأنسولين بالنسبة لمرض السكري.
- الليزر أو جراحة الوريد بالمنظار لأوردة الدوالي.
- تشمل الأدوية عقاقير تذويب الجلطة وتحسين الدورة الدموية.
- ارتداء جوارب ضغط للأرجل فى حال وجود ألم او انتفاخ بها.
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