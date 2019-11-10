طارق الرفاعي: نعمل على رصد الشكاوى قبل استقبالها بالمنظومة الحكومية

قال د. طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن هناك أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوي من المواطنين منها البوابة الإلكترونية للمنظومة ثم الخط الساخن، كما يوجد تطبيق لأجهزة المحمول، وأيضًا البرقيات الورقية التي يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وبعض الجهات السيادية.





ولفت طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إلى أن المنظومة تسعى لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء وعدم وانتظار الشكاوي المتداولة بل التقاطها ورصدها عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.





وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك عملية تحديث بيانات للمستحقين للدعم، وما ترتب عليها من شكاوي، وكان يتم إخبار المواطنين بأسباب الاستبعاد المختلفة، موضحًا أن المواطن كان يراجع الموقف إذا كان مخالف الحقيقة ويحاول أن يثبت صحة موقفه وأن سبب الاستبعاد لا ينطبق عليه.





وأشار مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة التموين تعلن من حين لآخر عن تلقي التظلمات سواء عبر موقع دعم أو مكاتب التموين في المحافظات، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين.





وأكد طارق الرفاعي، أن هناك مواطنين يتقدمون بشكواهم في أكثر من جهة وهناك أكثر من 14 ألف شكوى تم حفظهم بسبب التكرار في الجهات.