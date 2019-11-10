وزير الثقافة الأسبق: مصر تحتاج مشروعا قوميا لبناء الشخصية الوطنية

أكد الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر تحتاج مشروعا قوميا لبناء الشخصية المصرية، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لإصدار خريطة ثقافية عربية في مؤتمر ينعقد في ديسمبر المقبل خارج البلاد.



وأضاف شاكر عبدالحميد خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر لتجديد الخطاب الديني إيجابية لفتح حوار بناء يساهم في محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، مشيرًا إلى أن أي خطاب ديني يجب أن يكون سياقه تاريخي ويحافظ على ثوابت الدين.



وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن مصر بها ثروة بشرية وثقافية يجب أن يتم استغلالها لتحقيق استفادة اقتصادية ودفع قاطرة التنمية.