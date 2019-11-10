AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الثقافة الأسبق: مصر تحتاج مشروعا قوميا لبناء الشخصية الوطنية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:11 م
الدكتور شاكر عبد
الدكتور شاكر عبد الحميد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر تحتاج مشروعا قوميا لبناء الشخصية المصرية، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لإصدار خريطة ثقافية عربية في مؤتمر ينعقد في ديسمبر المقبل خارج البلاد.

وأضاف شاكر عبدالحميد خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر لتجديد الخطاب الديني إيجابية لفتح حوار بناء يساهم في محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، مشيرًا إلى أن أي خطاب ديني يجب أن يكون سياقه تاريخي ويحافظ على ثوابت الدين.

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن مصر بها ثروة بشرية وثقافية يجب أن يتم استغلالها لتحقيق استفادة اقتصادية ودفع قاطرة التنمية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بلاش شتيمة فى أمى.. أسما شريف منير ترد على منتقديها بسبب الهجوم على الشعراوي

سمكة برأس إنسان تُشعل السوشيال ميديا.. فيديو

حدث لن يتكرر.. الأردن يشهد حدثا فلكيا نادرا

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. تفرج الكروب وتزيل الهموم

بـ الكرانيش... نسرين طافش تخطف الأنظار بـ البوستاج

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يواصل نزيف النقاط.. يخسر أمام ولفرهامبتون وتريزيجيه يسجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد رولز رويس كولينان Black Badge الجديدة بقوة 600 حصان.. السعر خيالي

بـ الكرانيش... نسرين طافش تخطف الأنظار بـ البوستاج

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده