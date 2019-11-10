كيف احتفل منتخب مصر بعيد ميلاد أحمد فتحي؟ | شاهد

احتفل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري واللاعبون بعيد ميلاد أحمد فتحي 35 والذي يوافق اليوم الاحد 10 نوفمبر.



وقام جميع أفراد المنتخب الوطني بإحضار تورتة والاحتفال بعيد ميلاد قائد الفريق وسط جو من الترابط بين جميع اللاعبين وجهازهم الفني.



ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره الكيني يوم الخميس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.