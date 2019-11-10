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ديني

خالد الجندي: مقولة لو كان خيرا لسبقنا به السلف الصالح.. كلام مرفوض

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:10 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاختلاف فى الآراء سنة الله تعالى فى الأرض.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المقولة الشهيرة التى يرددها العلماء، أنه لو كان خيرا لسبقنا به السلف الصالح، أو الخير كله فيما أتى به السلف، كلام مرفوض.

وأوضح أن العلماء في هذه الحالة يتعاملون مع السلف وكأنهم نبى ثانى، مع الاحترام لدينهم وعقيدتهم، فهم يحدث منهم اختلاف وأخطاء، وإذا اعتبرنا ما جاءوا به هو الصحيح توقفت الحياة، وتعطلت حركة الاجتهاد فى الفقه.

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