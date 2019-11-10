فرج عامر: وزارة الإنتاج الحربي قادرة على تأهيل مصر لدخول عالم صناعة السيارات

أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، التى أعلن فيها أول نموذج للأتوبيسات الكهربائية المستهدف توطين تصنيعها فى مصر بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة فوتون الصينية وشركة IMUT المصرية وإشارته إلى التعاون المثمر والناجح بين وزارة الإنتاج الحربي والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين فى عدد من المجالات المختلفة والتى شهدت مؤخرًا اهتمامًا من القيادة السياسية للدولتين ومنها مجال توطين تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر.





وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى قادرة على تأهيل مصر لدخول عالم صناعة السيارات وتصديرها للدول العربية والافريقية.





وأكد "عامر"، فى بيان اليوم، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تفتح هذا الملف وستوجه الدعوة لجميع الوزراء المختصين وعلماء وأساتذة وخبراء صناعة السيارات وكبار رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا القطاع الاستراتيجي لوضع رؤية شاملة ليس لصناعة السيارات بمختلف أنواعها فى مصر ولكن لاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية تطبق على أرض الواقع لتحويل مصر إلى مركز اقليمى كبير لتصنيع وتجارة وتسويق وتصدير السيارات لمختلف دول العالم خاصة الأسواق العربية والأفريقية.





وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن مصر مؤهلة لذلك خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات التى تعتمد على استهلاك الغاز الطبيعى أو أستهلاك الكهرباء بعد أن حققت مصر فائضا فى الغاز الطبيعى والكهرباء بفضل الدعم والمساندة الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاعات البترول والطاقة والكهرباء فى مصر.



