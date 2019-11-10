حدث لن يتكرر.. الأردن يشهد حدثا فلكيا نادرا

يشهد الأردن ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، حيث يعبر كوكب عطارد قرص الشمس، وهو الحدث الذي سيتكرر عام 2032 أي بعد 13 عامًا.





وذكرت صحيفة "عمون" الأردنية أن كوكب عطارد سيعبر الجزء الشرقي من قرص الشمس غدًا الاثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن، مستغرقًا ما يقرب من ساعتين و4 دقائق.



