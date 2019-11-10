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منوعات

حدث لن يتكرر.. الأردن يشهد حدثا فلكيا نادرا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
يشهد الأردن ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، حيث يعبر كوكب عطارد قرص الشمس، وهو الحدث الذي سيتكرر عام 2032 أي بعد 13 عامًا.

وذكرت صحيفة "عمون" الأردنية أن كوكب عطارد سيعبر الجزء الشرقي من قرص الشمس غدًا الاثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن، مستغرقًا ما يقرب من ساعتين و4 دقائق.

وحذر رئيس قسم الأهلة والمواقيت في دائرة الإفتاء الفلكي الأردني عماد مجاهد، المواطنين من رصد عبور الكوكب بالعين المجردة وذلك لخطر أشعة الشمس على العين، مضيفًا أن النظارات الشمسية لا تفيد برصد العبور ولا يمكن النظر بواسطتها.
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