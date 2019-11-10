جناحا مصر للطيران يتسابقان .. الشحن الجوي تضم آخر الطائرات الجديدة.. والخطوط تواصل حصد الصفقات

تواصل مصر للطيران تقدمها بخطوات ثابتة نحو التوسع والانفتاح والتنامي، متحدية كل الظروف والعوائق أمامها، سواء كان بفتح خطوط جديدة أو ضم طائرات لأسطولها الجوي ذات سعات وطرازات مختلفة، وسط تنامي الأحداث المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني، خلال الآونة الأخيرة على مستوى قطاعاته المختلفة وشركاته التابعة.



في الوقت الذي وجهت وسائل الإعلام المصرية فيه عدساتها نحو مطار شرم الشيخ، ترصد فيه جهود رجال الطيران المدني المخلصين ينقذون كارثة كادت أن تحدث للطائرة الأوكرانية، كان مطار القاهرة الدولي أيضا شاهدًا على تتويج آخر لجهود كبيرة، بوصول آخر طائرات مصر للطيران للشحن الجوي لتنضم لأسطوله الجوي، التي بوصولها أصبح أسطول الشحن الجوي يضم 4 طائرات بينهم ثلاثة جُدد.



الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أعلن أمس عن وصول الطائرة الثالثة من طراز الايرباص A330-200P2F، إلى مطار القاهرة، قادمة من مدينة دريسدن الألمانية بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، موضحا أن الشركة تعمل حاليا علي توسيع سوقها إلى مناطق جديدة في أفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية، من خلال تدشين نقاط جوية جديدة، ضمن خطة الشركة للوصول إلى نقاط عديدة لفتح أسواق جديدة.



هذه الطائرة من طراز الإيرباص A330-200P2F ، تعد الثالثة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، بعد ان تسلمت مؤخرا طائرتين شحن من نفس الطراز بعد تحويلهما من طائرات ركاب إلى طائرات شحن بضائع، تسع الواحدة حمولة 60 طنا، تم التعاقد علي تحويلهما من طائرات ركاب لطائرات شحن جوي بالتعاون مع شركة "إيرباص" العالمية المصنعة للطائرات وشركة "EFW" العالمية المتخصصة في هذا المجال.



في حوار سابق، أجراه "صدى البلد"، مع الكابتن باسم جوهر رئيس شركة الشحن الجوي، قال إن هذا الطراز A330/200، لأول مرة في العالم يتم تحويله إلى طائرات شحن، لذا حصلت مصر للطيران على تخفيض على تحويل أول طائرة، مُشيرا إلى أن متوسط التكلفة لتحويل الطائرة الواحدة يصل إلى 15 مليون دولار، بالإضافة إلى ثمن الطائرة الذي يقدر حسب سنوات عمرها وحالتها الفنية، وهو ما يقرب من حوالي 35 مليون دولار سعر الطائرة فقط.



وإذا تحدثنا عن شبكة خطوط شركة الشحن الجوي، فنجد أن مصر للطيران للشحن الجوي، لديها شبكة واسعة تمتد لأكثر من 67 مطارًا دوليًا منها مطارات محورية عالمية، كما أن أسطول الشركة مجهز للتعامل مع مختلف أنواع البضائع والشحنات كالمواد سريعة التلف، والمواد الخطرة والبضائع القابلة للكسر والحيوانات الحية والبريد، وأيضا تمتلك حاويات مجهزة لنقل الأدوية، ولم تقصر مصر للطيران في نقل بضائعها على أسطول الشحن الجوي فقط، ولكن تعتمد على أسطول شركة الخطوط، باستخدام الفراغات الموجودة على الطائرات لنقل البضائع.



وبالحديث عن شركة الخطوط، استقبل مطار القاهرة الدولي أيضا، اليوم، الأحد، الطائرة الخامسة لمصر للطيران من طراز ايرباص A220-300، قادمة من مدينة ميرابيل بكندا، لتنضم لأسطولها الجوي ضمن صفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز كانت الشركة تعاقد عليها ومقرر أن تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.



الطائرة الثانية دي ضمن صفقة تعاقدت عليها مصر للطيران عددها 12 طائرة ، وصلت الأولى منها يوم 8 سبتمبر الجارى، وهيصل الباقي تباعا خلال الشهور القليلة القادمة، وتعتبر ضمن خطة تجديد وإحلال أسطول شركة إكسبرس "الداخلية".



وهذا الطراز A220-300، الذي أعلنت إيرباص الشركة العالمية المصنعة له، أن مصر للطيران هي الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تشغيل هذا الطراز الجديد والمشغل السادس لها على الصعيد العالمي، تحتاجه مصر للطيران للتشغيل على الخطوط الداخلية والإقليمية وجنوب أوروبا، ويعتبر ضمن خطة إحلال وتحديد أسطول "إكسبريس"، والذي يعد الصفقة الثانية بعد صفقة الدريملاينر المنضمة مؤخرا إلى أسطول الشركة الوطنية.



إذا تحدثنا عن ما يميز طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران، فهي 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة، وتُعتبر الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.



كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجمًا، وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.