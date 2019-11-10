أزمة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء وجوارديولا ينفجر غضبا

رفض حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي احتساب ركلة جزاء لصالح فريق السيتيزين، في الدقيقة 8 من عمر المباراة، في المباراة التي تقام على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.



اصطدمت الكرة بيد أحد مدافعي ليفربول في الدقيقة 80 من عمر المباراة داخل منطقة الجزاء، ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي.



ورصدت كاميرات ملعب آنفيلد، جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وهو منفعل بشكل مبالغ فيه ويرفع يده مشيرًا بأن فريقه له حق الحصول على ركلتي جزاء خلال المباراة.



جدير بالذكر أن ليفربول متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لـ مانشستر سيتي.