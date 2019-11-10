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فن

عرض فيلم Green Zone بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:28 م
فيلم Green Zone
فيلم Green Zone
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أحمد إبراهيم
يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الفيلم الأمريكى (Green Zone) فى السادسة من مساء يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

والبطولة فى الفيلم للفنانين مات ديمون - تومى كامبيل- چايسون أسحاق - ايمى ريان - انتونى كورون، من إخراج بول غرينغراس، والفيلم من إنتاج عام 2010 وحصل على جائزة نقابة ممثلى الشاشة لأفضل مجموعة ممثلى أدوار المجازفة.

المنطقة الخضراء هو فيلم إثارة حربى أمريكي، بريطانى وفرنسي، من تأليف براين هليجليند وإخراج بول غرينغراس، الفيلم مبنى على كتاب الحياة الإمبراطورية فى مدينة الزمرد من كتابة الصحفى راجيف جاندراسيكاران.
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