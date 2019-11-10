صدقات جارية على روح هيثم أحمد زكي.. هكذا عبر المصريون عن حبهم للفنان الراحل



وأطلق الفنان محمد شاهين حملة تبرع جماعى لإحياء ذكرى الراحل «هيثم أحمد زكى».



وكتب: «ربنا يكتبها فى ميزان حسناتكم» والهدف من الحملة توصيل مياه الشرب والكهرباء لمنازل الفقراء»، وهو ما أقدمت عليه خطيبته إنجي سلامة، حيث قررت حفر بئر مياه ومحطة تحلية لمياه البئر.

أعلن عدد من المصريين عن صدقات تبرعوا بها عبر أداء العمرة، وإقامة مشروعات خيرية، من بينها أسبلة مياه في المستشفيات، وفي الشوارع بعد رحيله المفاجئ، شهدت منصات التواصل الاجتماعي عدة حملات، ومجموعة من التحركات، من أجل التصدق على روح الفنان الراحل.وذكر "موقع جريدة الرأي الإعلامية" أن عددا من الأشخاص، لم يعلنوا الأسماء قاموا بنشر صور بالأراضي المقدسة وهم يؤدون عمرة عن الفنان هيثم أحمد زكي وإهداء لروحه.كما تم تداول ، صورة لأسبلة مياه في مستشفيات وشوارع باسم الفنان هيثم أحمد زكي.وقرر عدد من الفنانين، جمع تبرعات للمساهمة في إخراج صدقة جارية على روح الفنان الراحل، من بينها حفر آبار مياه في أماكن صحراوية أو تخصيص مبالغ لزواج اليتيمات، وغيرها من الصدقات.وكتبت لقاء سويدان: «الحزن والوجع جوانا علي فقد هيثم، أنا هأبدأ بإذن الله أجمع تبرعات نعمل بيها صدقة جارية علي روحه».