إحالة الطبيب للتحقيق.. تفاصيل واقعة روشتة أى حاجة بأحد مستشفيات البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد واقعة فريدة من نوعها حيث كتب طبيب بعيادة امراض النساء بمستشفى شبراخيت المركزى عبارة اى حاجة على روشتة لمريضة، وذلك بعد كشفه على المريضة ولكنه لم يجدها مصابة بأى مرض فطلبت منه كتابة أى حاجة على أساس أن يكتب لها اى علاج فقام الطبيب بكل استهزاء بكتابة عبارة اى حاجة على الروشته مما يعد اخلالا بالقواعد الطبية والمهنية لكتابة روشتات المرضى.



وسيطرت حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي على " فيس بوك "، بعد تداول روشته مدون بها عبارة " أي حاجة"، والتي لاقت تفاعلا كبيرا واستنكارا لما قام به الطبيب المعالج بمستشفي شبراخيت المركزى مطالبين بالتحقيق معه.



وترجع احداث الواقع حسب قول "محمد سمير" أحد المشاركين للروشته في تدوينه له عبر صفحته الشخصية:" إلى ان عيادات النساء والتوليد بمستشفي شبراخبت المركزي، شهدت اليوم الاحد واقعة مؤسفة حينما ذهبت سيدة للكشف بالعيادة الخاصة بالنساء والتوليد بالمستشفي، والشكوى للطبيب المختص بوجود آلم في جسدها بعد إنقطاع فترة الحيض"، مضيفًا أنه دار حوار مع الطبيب وقال لها " اكتبلك إيه قالت له أكتب أي حاجة لتخفيف الآلم".



وأضاف أن الطبيب كتب في الروشتة " أي حاجة "، وأثناء ذهاب المريضة للصيدلية بالمستشفي لصرف العلاج، فؤجئت بعبارة " أي حاجة " بدلا من اسم الدواء.



وفى إستجابة سريعة لما تناولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي، قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إحالة طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت المركزي للتحقيق، لإخلاله بقواعد كتابة روشتة العلاج لإحدى المرضى .



وتعود الواقعة التى حدثت صباح اليوم بالمستشفى بعد أن قام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على الحالة، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أي علاج ونظرا لإصرارها على صرف علاج أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة .



ووجه المحافظ على الفور بعد التاكد من صحة الواقعة، وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب المذكور للتحقيق بمعرفة المديرية وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليه، مشيرًا إلى انه لن يسمح بالتهاون أو الإستهتار والإستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.