اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" بمكتبة الشلالات بفرع ثقافة الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول ثقافة الطفل عن اكتشاف المقبرة عام 1922 التي تقع في وادي الملوك وما تحتويه من كنوز مدفونة منذ أكثر من 3 آلاف عاما، ‏وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء الأسبوعي لتعليم العزف على آلة العود، وأقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة تصميم لوحات تعبر عن عيد الطفولة باستخدام الكولاج تحت إشراف أخصائى الفنون التشكيلية.





عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري إجتماعه الأسبوعي لمناقشة أعمال الشاعر يسري زكي وذلك بقصر الشاطبي في حضور عدد من شعراء الثغر، كما عقد نادي الأدب المركزي اجتماعه الشهري بحضور مدير عام الفرع، رئيس النادي والأعضاء رؤساء نوادي الأدب بالإسكندرية، وتم خلاله مناقشة إقامة إحتفالية لتكريم السادة الشعراء الفائزين بجوائز الدولة وهم فؤاد طمان، أحمد فضل شبلول.



