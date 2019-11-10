اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" بمكتبة الشلالات بفرع ثقافة الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول ثقافة الطفل عن اكتشاف المقبرة عام 1922 التي تقع في وادي الملوك وما تحتويه من كنوز مدفونة منذ أكثر من 3 آلاف عاما، وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء الأسبوعي لتعليم العزف على آلة العود، وأقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة تصميم لوحات تعبر عن عيد الطفولة باستخدام الكولاج تحت إشراف أخصائى الفنون التشكيلية.
عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري إجتماعه الأسبوعي لمناقشة أعمال الشاعر يسري زكي وذلك بقصر الشاطبي في حضور عدد من شعراء الثغر، كما عقد نادي الأدب المركزي اجتماعه الشهري بحضور مدير عام الفرع، رئيس النادي والأعضاء رؤساء نوادي الأدب بالإسكندرية، وتم خلاله مناقشة إقامة إحتفالية لتكريم السادة الشعراء الفائزين بجوائز الدولة وهم فؤاد طمان، أحمد فضل شبلول.
كما تم اقامة احتفالية أخرى بمناسبة حصول الشاعر الدكتور فوزي خضر على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية في المسرح الشعري عن مسرحيته الشعرية الشيخ الرئيس ابن سينا، وتصعيد الأعمال المقدمة للنشر الإقليمي إلى اللجنة الثلاثية المختارة انتظارا لتصعيدها إلى الجهات الادارية الثقافية المختصة، عدم السماح لأي عضو من أعضاء نوادي الأدب السكندري باستخدام وسائل الاعلام الرقمية أو الورقية أو أي وسيلة أخرى استخداما يسئ إلى أي جهة أو شخص بما يعاقب عليه القانون.