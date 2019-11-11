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تعليم

جامعة القاهرة تستضيف حفل كورال أطفال مصر بقيادة سليم سحاب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
حفل كورال أطفال مصر
حفل كورال أطفال مصر بقيادة سليم سحاب
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ياسمين سامي
تستضيف قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة في تمام الثانية عشر ظهرا اليوم الاثنين، حفل كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الموسم الثقافي والفني للجامعة للعام الحالي سوف يشهد فعاليات متعددة ثقافية وفكرية وفنية وسيتم خلاله دعوة كبار الكتاب والمفكرين، إلى جانب بعض الفرق الموسيقية الراقية، مشيرًا إلى أن الموسم الثقافي يستهدف تثقيف الطلاب وتنمية قدراتهم حسيًا وفكريًا فى إطار تطوير العقل المصرى.

يذكر أنّ وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة أطلقتا في نهاية 2015، مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب والتي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة سليم سحاب للأبداع العربي بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، والمساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.

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