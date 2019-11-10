موجز الأخبار| مصرع 10 متظاهرين ببغداد.. حرائق الغابات تجتاح هوليوود.. مصر للطيران تضم الطائرة الـ 5 من طراز A220

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
ومن أبرز الأخبار، ما يلي:
العراق.. مصرع 10 متظاهرين وإصابة العشرات عقب إطلاق الرصاص الحي
لقي ما لا يقل عن 10 متظاهرين مصرعهم وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات خطرة، اليوم الأحد، إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي وسط بغداد؛ حسبما أفادت "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان.
ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى سهم الصداقة -1
اختتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "سهم الصداقة - 1، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.
بعد أكثر من 20 عاما.. الأردن يعلن انتهاء العمل مع إسرائيل بالباقورة والغمر
أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، الأحد، انتهاء العمل مع اسرائيل بملحقي الباقورة والغمر.
وصلت من كندا.. مصر للطيران تضم خامس طائرة من طراز A220 لأسطولها الجوي
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأحد، الطائرة الخامسة لمصر للطيران من طراز ايرباص A220-300، قادمة من مدينة ميرابيل بكندا، وذلك في إطار خطة مصر للطيران الإستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.
ومن أبرز الأخبار، ما يلي:
العراق.. مصرع 10 متظاهرين وإصابة العشرات عقب إطلاق الرصاص الحي
لقي ما لا يقل عن 10 متظاهرين مصرعهم وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات خطرة، اليوم الأحد، إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي وسط بغداد؛ حسبما أفادت "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان.
ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى سهم الصداقة -1
اختتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "سهم الصداقة - 1، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.
بعد أكثر من 20 عاما.. الأردن يعلن انتهاء العمل مع إسرائيل بالباقورة والغمر
أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، الأحد، انتهاء العمل مع اسرائيل بملحقي الباقورة والغمر.
وصلت من كندا.. مصر للطيران تضم خامس طائرة من طراز A220 لأسطولها الجوي
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأحد، الطائرة الخامسة لمصر للطيران من طراز ايرباص A220-300، قادمة من مدينة ميرابيل بكندا، وذلك في إطار خطة مصر للطيران الإستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.