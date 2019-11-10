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محافظات

نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يحيل 35 موظفًا وطبيبًا للتحقيق

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، 23 موظفًا وطبيبًا بالمركز الطبي بالحامول بكفر الشيخ للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني، بناءً علي تقرير التفتيش المالي والإداري.

وكلف محافظ كفر الشيخ، الشئون القانونية بالديوان العام، باتخاذ اللازم نحو التنبيه بتفعيل جهاز البصمة بالمركز الطبي بالحامول بدلًا من السجلات الورقية.

وأحال محافظ كفر الشيخ، 12 موظفًا بالوحدة المحلية لمدينة برج البرلس حيث تبين، غياب 12 موظفًا من أول اليوم وتم التشطيب عليهم، منهم "5" في خانة الانصراف، لعدم قيامهم بالتوقيع في الوقت المحدد.
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