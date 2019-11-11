شكرا لجدعنتك .. أروى جودة توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي

وجهت الفنانة أروى جودة ، الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية علي موقفه الأخير مع هيثم أحمد زكي بعد وفاته من استلام الجثة واستخراج تصريح للدفن لعدم وجود أحد من أقاربه واخذ العزاء.



ونشرت أروي جودة صورة للفنان أشرف زكي مع اسرتة عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة: "‏دكتور ‎#اشرف_زكي، شكرا لجدعنتك ومواقفك الإنسانية (اللي الناس تعرفها و اللي الناس ما تعرفهاش) .. ربنا يباركل و يسعدك و يحفظك لعائلتك و لينا".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎راجل محترم وانسان جميل وقف وقفه حلوه ووقفه جدعنه من أول الموضوع وخد العزاء بنفسه" و"‏‎ربنا يباركله" و"‏‎بجد د أشرف إنسان مما أسمعه عنه رهيب لا يترك كبير أو صغير سؤال (هو الراجل دا بينام امتي ؟؟؟)".