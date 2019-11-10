حان وقت العمل.. أسما شريف منير فى ظهور جديد بعد أزمة الشيخ الشعراوى.. شاهد

نشرت الاعلامية اسما شريف منير صورة جديدة لها ، من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلقت اسما شريف منير، على الصورة قائلة " لقد حان وقت العمل ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعضهم قائلا : " قمر - مشاء الله - ربنا يوفقك ".



يذكر أن انتقادات كبيرة وجهت للمذيعة أسما شريف منير قبل أن تعتذر وتتراجع عن تصريحاتها، ضد الشيخ محمد متولى الشعراوى التى اثارت حالة من الجدل عبر وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعى.