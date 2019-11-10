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اقتصاد

عبدالرحمن أبوزهرة: ذهلت مما قدمته التعاون للبترول في تاريخ مصر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:45 م
خلال التكريم
خلال التكريم
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مايكل عياد
عبر الفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة، عن دهشته لما قدمته شركة مصر للبترول، التابعة لوزارة البترول، في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي، قائلا: "دهُشت وذهُلت من تاريخ الشركة المشرف، وهذا من الطبيعي عن مصر وأبنائها".

وأضاف "أبوزهرة" خلال تكريمه باحتفالية الشركة لمرور 85 عاما على تأسيسها، شاركت في عمل وثائقي عن الشركة، وانبهرت بتاريخها خلال حرب أكتوبر وبعض المحطات الأخرى، وهو ما يعكس حكمة المصريين ووقوفهم خلف وطنهم.

وشهد الحفل الإعلان عن منتج جديد للشركة من الزيوت، كما شمل عرض فيلم تسجيلي عن الشركة منذ إنشائها عام ١٩٣٤ حتى الآن، والدور الوطني الذي لعبته في خدمة الوطن من النواحي الاقتصادية والسياسة، أداء وتمثيلا من الفنان القدير عبد الرحمن ابوزهرة، الذي شارك بالحضور.

كما تم تكريم الفنان القدير من قبل رئيس الشركة، وسط حفاوة الحاضرين.
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