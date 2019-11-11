AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

وكيل مرسيدس بنز: نختلف عن منافسينا في مدة الضمان.. وأنهينا زمن الاستعانة بالأجانب

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد محيي الدين
قال المهندس كريم البدري، رئيس مجلس إدارة شركة المعادي الهندسية للسيارات، مركز خدمة سيارات مرسيدس بنز والوكيل الحصري لشركة برابوس الألمانية لتعديل سيارات مرسيدس بنز، إن الشركة لديها أكثر من ٥٠٠٠ عميل، فضلا عن العمل مع العديد من السفارات والجهات الحكومة.

وتابع كريم البدري، خلال تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن قطع الغيار تستوردها شركة مرسيدس وتقوم بتوزيعها على جميع فروع الصيانة، ولكنهم يتميزون بضمان علي الصيانة يصل لـ 18 شهرا بدلا من 12.

ونوه كريم البدري، إلى أنهم يعملون علي تدريب عدد كبير من المهندسين والطلاب، تنشيطا للايدي العاملة المصرية، وخلقا للكوادر النابغة والمتميزة.

وأضاف كريم البدري: أن لديهم ١٥٠ عامل ومهندس موزعين علي فرعين بمنطقة المعادي، موضحا انا الفرع الخاص بشارع ٩ يعمل علي قسمي الميكانيكا والكهرباء، بينما بعمل الفرع الاخر علي السمكرة والدهان.

وأشار كريم البدري: إلى أن جميع الايدي العامله الان في الفرعين مصرية خالصة، حيث كان الاستعانة بالخبرات الأجنبية موجودا في عهود سابقة.

ولفت كريم البدري: إلى أن التطور التكنولوجي جعل من التعليم والتدريب أسهل، من خلال حصول الكوادر المصريه علي كورسات ودورات "أونلاين"، بديلا عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

قلبه طيب.. شقيق هيثم أحمد زكي يكشف الجوانب الخفية في شخصيته القوية.. فيديو

أخبار التوك شو.. فى أول ظهور له شقيق هيثم زكى: قلب طيب وشخصيته قوية.. وليفربول الإنجليزى يرفض الإقامة فى الفنادق القطرية لهذا السبب

وكيل مرسيدس بنز: نختلف عن منافسينا في مدة الضمان.. وأنهينا زمن الاستعانة بالأجانب

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

تقبلوني بيه ولا اسيب الفن .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

في يومها العالمي.. 3 فوائد لا تتخيلها لـ العزوبية على صحتك

عمر خيرت يفتتح معرض أنشودة الفرح ..صور