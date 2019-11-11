وكيل مرسيدس بنز: نختلف عن منافسينا في مدة الضمان.. وأنهينا زمن الاستعانة بالأجانب

قال المهندس كريم البدري، رئيس مجلس إدارة شركة المعادي الهندسية للسيارات، مركز خدمة سيارات مرسيدس بنز والوكيل الحصري لشركة برابوس الألمانية لتعديل سيارات مرسيدس بنز، إن الشركة لديها أكثر من ٥٠٠٠ عميل، فضلا عن العمل مع العديد من السفارات والجهات الحكومة.



وتابع كريم البدري، خلال تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن قطع الغيار تستوردها شركة مرسيدس وتقوم بتوزيعها على جميع فروع الصيانة، ولكنهم يتميزون بضمان علي الصيانة يصل لـ 18 شهرا بدلا من 12.



ونوه كريم البدري، إلى أنهم يعملون علي تدريب عدد كبير من المهندسين والطلاب، تنشيطا للايدي العاملة المصرية، وخلقا للكوادر النابغة والمتميزة.



وأضاف كريم البدري: أن لديهم ١٥٠ عامل ومهندس موزعين علي فرعين بمنطقة المعادي، موضحا انا الفرع الخاص بشارع ٩ يعمل علي قسمي الميكانيكا والكهرباء، بينما بعمل الفرع الاخر علي السمكرة والدهان.



وأشار كريم البدري: إلى أن جميع الايدي العامله الان في الفرعين مصرية خالصة، حيث كان الاستعانة بالخبرات الأجنبية موجودا في عهود سابقة.



ولفت كريم البدري: إلى أن التطور التكنولوجي جعل من التعليم والتدريب أسهل، من خلال حصول الكوادر المصريه علي كورسات ودورات "أونلاين"، بديلا عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية.