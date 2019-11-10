جولة مفاجئة .. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدينة السنطة..صور



كما أصدر تعليماته أيضًا بصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتزامن مع الأعمال الجارية.



وخلال الجولة قدم محافظ الغربية الشكر للقائمين على الأعمال لانتظام العمل في الفترة المسائية.

قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينة السنطة وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع.وتفقد محافظ الغربية أعمال رصف (شارع هندسة الري بطول 600م – شارع المعهد الديني بطول 450م – شارع الدرب الوسطاني بطول 250م) والمقرر الإنتهاء منهم خلال 3 شهور.وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة السنطة بالمتابعة اليومية للأعمال الجارية ، مؤكدًا على إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار أثناء أعمال الرصف.