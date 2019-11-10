إطلاق اسم الشهيد عمر قطرب على مدرسة سندبسط الإعدادية بزفتي ..صور



وكان محافظ الغربية قد أدى صلاة الجنازة على روح شهيد القوات المسلحة رقيب عمر شعبان قطرب الذى أستشهد بالحادث الإرهابي الغاشم أمس برفح.

وعقب الجنازة قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسرة الشهيد داعيًا الله عز وجل لأسرته الصبر والسلوان ،



قرر إطلاق إسم الشهيد رقيب عمر شعبان قطرب على مدرسة سندبسط الإعدادية تخليدًا لذكراه كما أقيمت صلاة الجنازة عصر اليوم بقرية سندبسط بزفتي.



وقدم محافظ الغربية الجنازة العسكرية المهيبة التي شارك فيها الألاف من أهالي القرية والقري المجاورة الذين رددوا عبارات مناهضة للإرهاب .

وشارك في الجنازة اللواء حازم الذهبى حكمدار المحلة والعقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن مركز زفتى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة و ضباط وأفراد القوات المسلحة.





قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم إطلاق إسم الشهيد رقيب عمر شعبان قطرب على مدرسة سندبسط الإعدادية تخليدًا لذكراه .