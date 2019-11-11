"إنرجيان" تشارك في اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة

شارك ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان اليونانية للطاقة، في فعاليات اجتماع اللجنة الاستشارية بمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، الذى انعقد في القاهرة ، بحضور عدد من شركات النفط والغاز العالمية العاملة في منطقة البحر المتوسط.



وقال ريجاس، إن انعقاد اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز الطبيعي، يعد تطورًا مهمًا وتعاونًا ملموسًا في ظل مشاركة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في الصناعة بمنطقة البحر المتوسط .



وأضاف ان منتدى غاز شرق المتوسط يسعى الى وضع أسسًا قوية لتحقيق أهداف الدول الأعضاء بالتعاون المثمر في مجال الغاز الطبيعي بنجاح، مع تعزيز القدرة التنافسية وتحسين واستغلال البنية التحتية، وتنسيق النظم، مع بناء سوق طاقة مستدام وفعال من حيث التكلفة، ويستفيد منه بقوة اقتصاديات دول المنطقة وشعوبها .



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان Energean اليونانية للطاقة، ان مشاركتها باجتماع اللجنة الاستشارية، لمعرفة الشركة القوية وخبرتها في العمل بالبحث وإنتاج الغاز الطبيعي بدول منطقة شرق المتوسط ، حيث أننا نعمل في جميع بلدان البحر المتوسط الإقليمية ولدينا مناطق امتياز تحت الإنتاج والتنمية".



وأكد أن الشركة ملتزمة بالعمل عن كثب مع كل من الحكومات والشركات بالمنطقة، بهدف بناء مركز إقليمي للغاز يوفر الأمن وينوع مصادر الإمدادات واقتصاديات المنطقة والمستهلكين .





والجدير بالذكر، ان شركة إنرجيان استحوذت مؤخرًا علي وحدة النفط والغاز الطبيعي التابعة لمجموعة الطاقة الإيطالية "إديسون" في مصر وإيطاليا والجزائر وكرواتيا وبحر الشمال قبالة سواحل بريطانيا والنرويج واليونان.