سامي مغاوري وإيهاب فهمي في عزاء المخرج أحمد خضر.. صور

حرص كل من سامى مغاورى ومحمد أبو داود وإيهاب فهمى على حضور عزاء المخرج أحمد خضر الذى يقام حاليا فى مسجد الحامدية الشاذلية.



كما حضر كل من أشرف زكى ونبيل الحلفاوى واحمد السعدنى والفنانة الشابة تيسير عبد العزيز والفنان نبيل الحلفاوى وسيد صادق.



وكان المخرج أحمد خضر أصيب بجلطة في الصدر قبل شهر، ونقل لأحد مستشفيات 6 أكتوبر، ووافته المنية يوم الجمعة الماضي.



ومن أهم أعمال المخرج الراحل أحمد خضر مسلسلات "الرجل والحصان، بطولة الفنانين الكبيرين الراحلين محمود مرسى وهدى سلطان، و"حارة الشرفاء"، و"اتنين اتنين"، و"حوارى وقصور"، و"قصة مدينة".