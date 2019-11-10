الأرصاد الجوية : هذه المدن المصرية تشهد عدم استقرار مناخي.. فيديو

قال أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية إننا مازلنا في فصل الخريف الذي يتميز بالتقلبات الجوية وهو يعد امتدادا للصيف ولكن تزيد عليه التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار، لافتًا إلى ان درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية تبلغ العظمي 28 والصغرى 18 والسواحل الشمالية الشرقية من جنوب سيناء 28 – 18.



وأضاف أشرف صابر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على الجنوب نهارًا ولطيف ليلًا وتقل الشبورة المائية على شمال البلاد، لافتًا إلى وجود حالات عدم استقرار موجودة على حلايب وشلاتين وتمتد شمالًا.



وأكد صابر أن المناخ سيظل معتدلا على باقي محافظات مصر لنصف الأسبوع، مشيرًا إلى هناك منخفضا جويا يتحرك على البحر المتوسط ولكن لم يظهر بشكل كامل على الخرائط .