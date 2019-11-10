سعيد عبد الحافظ : 99% مما قالته الحكومة المصرية تم تنفيذه.. فيديو

قال سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ، إن التقرير الذى أعدته الحكومة ليس مرسلا ولكنه كلام منظم وحقيقي وإن 99% مما قالته الحكومة المصرية تم تنفيذه ، وهذا غير قابل للتشكيك او المكايدات السياسية ولا اى تلاعب من قبل بعض المنظمات هذا بالنسبة للتقرير الرسمي .



وأضاف " عبد الحافظ " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " لميس الحديدى " في برنامج " القاهره الآن " المذاع على قناة " الحدث"، أن هناك العديد من الدول تريد التربص بمصر مثل قطر وتركيا وهذا لا يمنع الزج ببعض الدول التي ليس لها صله بالموضوع لتمرير توصيات علي لسان تركيا ولن تظهر في الصوره تركيا او قطر .



وأوضح " عبد الحافظ " أنه لو علم التقرير الطبي لمحمد مرسي لعلم العالم ان هذا كلام مرسل وكلام يعاقب عليه القانون ، كما ان عدد الزيارات موجود والمستشفيات التي نقل اليها موجودة والحقيقة ستظهر كامله يوم 13 و14 نوفمبر والعالم اجمع سيعرف ان هناك مغالطات كثيرة وهناك تقارير كاذبة اعتمدت عليها بعض المنظمات .

