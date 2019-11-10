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توك شو

أحمد موسى لـ منظمات حقوق الإنسان: هتقابلوا ربنا إزاي.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:09 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على من يقدمون تقارير حقوقية كاذبة لا تعكس حقيقة الواقع في مصر، قائلا "خيانة كبرى للوطن"، واصًفا هؤلاء بالمتآمرين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن من يقف ضد الدولة يرغب في الحصول على التمويلات الحرام، مؤكدًا أن النزلاء في السجون يعاملون معاملة جيدة دون تجاوزات وفقا للقانون، معلقًا "محدش هيخوف مصر وميقدروش يهزونا.. وهيفضل جمال عيد يكتب تقارير حقوق إنسان كاذبة عن مصر ومش هيغير حاجة".

ووجه حديثه للناشط الحقوقى جمال عيد، قائلًا "هتفضل تقول ألحقونا ومحدش هيلحقك.. اكتب الصح عن مصر"، لافتًا إلى أن هناك مجموعة يسمون أنفسهم حقوقيين يذهبون إلى قطر لتلقي التمويل لكتابة تقارير ضد مصر؛ لأن بلادنا لا تدفع أموال، معقبًا: "مصر هتقبضك على ايه!.. اشتغلوا شغلة حلال، بس هما ميعرفوش يعيشوا بالحلال.. هتقابلوا ربنا ازاي من كل الكذب ده!".
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