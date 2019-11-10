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رياضة

انطلاق البطولة الآسيوية للتنس للناشئين تحت 14 سنة في جدة.. غدا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:03 م
مباراة تنس - ارشيفي
مباراة تنس - ارشيفي
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محمود نوفل
تنطلق غدًا على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة منافسات البطولة الآسيوية للتنس للناشئين تحت 14 سنة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس بمشاركة 32 لاعبًا يمثلون منتخبات (الكويت، سوريا، اليمن، الهند إلى جانب المنتخب السعودي ولاعبين يمثلون بريطانيا ومصر) حيث إن نظام البطولة يجيز مشاركة لاعبي المنتخبات المقيمين بالدول الآسيوية.

ويقود مباريات البطولة الحكم السعودي الدولي جاسم عقاقة ويساعده الحكام يوسف الطريف وفارس فضل وخالد جفري وأسامة العصيبي ومحمد الجمل ومحمد العصيمي وسامر الرديني وسعود المطيري وريان بصري وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس.

ورشح الاتحاد السعودي للتنس هاشم متاسيف كإداري للمنتخب المشارك في هذه البطولة الذي يضم اللاعبين (بدر إدريس ، عبدالملك الزهراني ، عبداللطيف المبرزي ، محمد الغافلي ، نواف السويدان ، غنام الغنام ، سطام معافا ، أيمن الشمراني ، عبدالملك الشمراني ، محمد السليمان ، خالد الحسينان ، محمد العمران ، فيصل العمران ، مهند الشهري ، مجتبى رمضان ، آدم الرضا ، فيصل عناني ، طارق الرميح ، سامي حامدي).‏

وعقد مساء اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة الاجتماع الفني بحضور الحكم العام الدولي جاسم عقاقة ومساعده الدولي يوسف الطريف لشرح نظام لعب المباريات وإجراء القرعة لمسابقة الفردي والزوجي حيث ستجري المباريات على عدة مراحل لتحديد المراكز
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