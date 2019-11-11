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اقتصاد

اليوم.. البنوك تستأنف عملها بعد إجازة المولد النبوي الشريف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
البنوك تستأنف عملها
البنوك تستأنف عملها بعد إجازة المولد النبوي الشريف
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محمد يحيى
تعود البنوك لعملها اليوم الإثنين، 11 نوفمبر 2019، بعد إجازة أمس الأحد والتي قررها البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

كان الجهاز المصرفي قد حصل علي يومين إجازة ضمن العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالاضافة لإجازة اليوم " الأحد" ليصل مجمل إجازات البنوك 3 أيام.

وخلال فترات العطلات الرسمية، قامت فروع الـ37 بنكا المنتشرة علي مستوي الجمهورية، بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد، لمساعدة عملاء الجهاز المصرفي في القيام بعمليات السحب والاستعلام عن الأرصدة الخاصة بهم ومن ثم تدبير احتياجاتهم من النقود في المعاملات اليومية.

وتسعي البنوك لتقليل التعامل بالكاش و تعزيز التعامل اللا نقدي من خلال خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني واصدار بطاقات مسبقة الدفع " ميزة" و الكروت التلامسية وتفعيل المحافظ الإلكترونية علي الهواتف المحمولة، لتفعيل مبادرة الشمول وتحقيق الاستفادة القصوي من الخدمات البنكية الرقمية المتطورة لكل العملاء.
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