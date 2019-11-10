الأكل فوق ما نتخيل.. شهادة قيادى بالجماعة الإسلامية من داخل سجن طرة عن أوضاع النزلاء ..فيديو

عرض الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، جانبا من زيارة وفد من نيابة أمن الدولة لمنطقة سجون طرة، لمتابعة أوضاع نزلاء السجون.



ومن جانبه أكد الدكتور حازم عبد العظيم، الأستاذ بقسم التكنولوجيا بجامعة القاهرة، المتهم في القضية رقم 734، والمحبوس احتياطيا، والموجهة إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خلال شهادته بأن المعاملة جيدة داخل السجن، مضيفًا: "الأكل فوق ما نتخيل".



وفى السياق ذاته قال الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي البارز بالجماعة الإسلامية وأحد مؤسسيها، والذي تمت إدانته قضائيا في اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب عام 1990: إنه يتلقى رعاية طبية جيدة داخل السجن.

