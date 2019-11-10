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رياضة

اخبار النادي الأهلي اليوم.. أحداث مؤسفة في مباراة الإسماعيلي واستخراج تأشيرات تونس لمواجهة النجم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:10 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 10 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد


تعادل فريق الاسماعيلي مواليد 99 امام منافسه النادي الاهلي بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت على ملعب الدراويش ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية.


مصطفى يونس عن الكوسة في اختيار الناشئين: بتكلم في المطلق مش عن الأهلي

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تصريحاته الأخيرة بشأن أزمات قطاع الناشئين في أندية مصر والتي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.


كل سنة وانت طيب يا جوكر.. وليد سليمان يحتفل بـ عيد ميلاد أحمد فتحي الـ 35

وجه وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي والمنتخب رسالة تهنئة لـ أحمد فتحي نجم الفريق والمنتخب بمناسبة عيد ميلاده الـ35.

عماد متعب يوجه رسالة إلى أحمد فتحي في عيد ميلاده


وجه عماد متعب نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق رسالة إلى أحمد فتحي قائد المنتخب ونجم الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 35 متمنيا له التوفيق.

الأهلي يبدأ استخراج تأشيرات السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات استخراج تأشيرات السفر إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في افتتاح مشوار الفريق بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سيد عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي الدوليين


أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بلاعبي المنتخب الوطني الأول؛ للاطمئنان عليهم، وتحفيزهم خلال تواجدهم في معسكر الإعداد، الذي يأتي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14، و18 نوفمبر الحالي في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية غدا الاثنين


يستأنف غدا الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، بعد الانتهاء من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الانتهاء من معسكر الإمارات والعودة إلى القاهرة أمس.

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