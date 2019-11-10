اخبار النادي الأهلي اليوم.. أحداث مؤسفة في مباراة الإسماعيلي واستخراج تأشيرات تونس لمواجهة النجم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 10 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:تعادل فريق الاسماعيلي مواليد 99 امام منافسه النادي الاهلي بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت على ملعب الدراويش ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية.كشف مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تصريحاته الأخيرة بشأن أزمات قطاع الناشئين في أندية مصر والتي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.وجه وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي والمنتخب رسالة تهنئة لـ أحمد فتحي نجم الفريق والمنتخب بمناسبة عيد ميلاده الـ35.وجه عماد متعب نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق رسالة إلى أحمد فتحي قائد المنتخب ونجم الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 35 متمنيا له التوفيق.بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات استخراج تأشيرات السفر إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في افتتاح مشوار الفريق بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بلاعبي المنتخب الوطني الأول؛ للاطمئنان عليهم، وتحفيزهم خلال تواجدهم في معسكر الإعداد، الذي يأتي استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14، و18 نوفمبر الحالي في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.يستأنف غدا الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، بعد الانتهاء من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الانتهاء من معسكر الإمارات والعودة إلى القاهرة أمس.