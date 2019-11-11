عجوز تستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها فى تكاليف العلاج والمعيشة

استغاثت الحاجة هانم محمد محمود، البالغة من العمر 86 عامًا ،فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بأصحاب القلوب الرحيمة ، حيث تعاني قلة الحيلة وضغط المصروفات.
و تقول فى رسالتها: لم أدفع فاتورة الكهرباء منذ ٣ سنوات لعدم توفر المبلغ المطلوب، فتم سحب العداد الكهربائي.
وتواصل السيدة المسنة قائلة: أعيش بمفردي ولا أحد يعولني، ولا أتمكن من الحركة ولا أتقاضى أي معاش، انقذوني.. أنا مريضة سكر وأحتاج إلى رعاية .
للتواصل مع الحالة : ٠١٠٦٤٢٧٣٨٩٩
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
و تقول فى رسالتها: لم أدفع فاتورة الكهرباء منذ ٣ سنوات لعدم توفر المبلغ المطلوب، فتم سحب العداد الكهربائي.
وتواصل السيدة المسنة قائلة: أعيش بمفردي ولا أحد يعولني، ولا أتمكن من الحركة ولا أتقاضى أي معاش، انقذوني.. أنا مريضة سكر وأحتاج إلى رعاية .
للتواصل مع الحالة : ٠١٠٦٤٢٧٣٨٩٩
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360