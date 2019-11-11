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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

عجوز تستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها فى تكاليف العلاج والمعيشة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت الحاجة هانم محمد محمود، البالغة من العمر 86 عامًا ،فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بأصحاب القلوب الرحيمة ، حيث تعاني قلة الحيلة وضغط المصروفات.

و تقول فى رسالتها: لم أدفع فاتورة الكهرباء منذ ٣ سنوات لعدم توفر المبلغ المطلوب، فتم سحب العداد الكهربائي.

وتواصل السيدة المسنة قائلة: أعيش بمفردي ولا أحد يعولني، ولا أتمكن من الحركة ولا أتقاضى أي معاش، انقذوني.. أنا مريضة سكر وأحتاج إلى رعاية .

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٦٤٢٧٣٨٩٩

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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