عجوز تستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها فى تكاليف العلاج والمعيشة



و تقول فى رسالتها: لم أدفع فاتورة الكهرباء منذ ٣ سنوات لعدم توفر المبلغ المطلوب، فتم سحب العداد الكهربائي.



وتواصل السيدة المسنة قائلة: أعيش بمفردي ولا أحد يعولني، ولا أتمكن من الحركة ولا أتقاضى أي معاش، انقذوني.. أنا مريضة سكر وأحتاج إلى رعاية .



للتواصل مع الحالة : ٠١٠٦٤٢٧٣٨٩٩



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استغاثت الحاجة هانم محمد محمود، البالغة من العمر 86 عامًا ،فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بأصحاب القلوب الرحيمة ، حيث تعاني قلة الحيلة وضغط المصروفات.