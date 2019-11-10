AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالفيديو .. إيقاف قائد سيارة سعودية في الرياض بالقوة الجبرية.. اعرف السبب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:11 م
إيقاف قائد مركبة
إيقاف قائد مركبة في الرياض بالقوة الجبرية
Advertisements
محمود نوفل
تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بطريق الرياض السريع من ايقاف صاحب مركبة بعد محاولته الهرب والسير عكس الاتجاه.

وحسب صحيفة واصل السعودية تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لقائد مركبة يسير بسرعة جنونية بعد محاولته الهرب بالسير عكس الاتجاه.

وبعد محاولات عدة تم اطلاق طلقات تحذيرية لقائد المركبة حتى تم ايقافه بالقوة الجبرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية.. مطاردة هوليودية وإطلاق نار بين الشرطة وسيارة مجهولة.. فيديو

ترشيحاتنا

صناعة البرلمان تبشر المصريين.. أسعار السيارات والسلع تنخفض في هذا الموعد

بـ الفستان الأبيض.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا | شاهد

بـ الكرانيش... نسرين طافش تخطف الأنظار بـ البوستاج

شاهد | مكونات سيارة الرئيس الروسي من الداخل والخارج

بث الحادث لايف.. مصرع مدمن استروكس داخل منزله في السلام

نادي إنبي يكشف موقفه من بيع أسامة جلال لـ النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور

سامي مغاوري وإيهاب فهمي في عزاء المخرج أحمد خضر.. صور

أشرف زكى ونبيل الحلفاوى وأحمد السعدنى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور