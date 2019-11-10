بالفيديو .. إيقاف قائد سيارة سعودية في الرياض بالقوة الجبرية.. اعرف السبب

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بطريق الرياض السريع من ايقاف صاحب مركبة بعد محاولته الهرب والسير عكس الاتجاه.



وحسب صحيفة واصل السعودية تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لقائد مركبة يسير بسرعة جنونية بعد محاولته الهرب بالسير عكس الاتجاه.



وبعد محاولات عدة تم اطلاق طلقات تحذيرية لقائد المركبة حتى تم ايقافه بالقوة الجبرية.