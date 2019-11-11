مواطن يشكو من انقطاع المياه عن عقاره باللبينى فى حى الهرم



وقال فى شكواه: نعانى من انقطاع المياه عن عقار 37 باللبينى التابع لحى الهرم منذ فترة وتم التقدم بشكوى لمحافظة الجيزة ولم يتم إعادة ضخها .



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شكا المواطن إسلام فؤاد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه عن عقار 37 شارع الصفا والمروة اللبينى بالهرم فى محافظة الجيزة.