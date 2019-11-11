مواطن يشكو من انقطاع المياه عن عقاره باللبينى فى حى الهرم

شكا المواطن إسلام فؤاد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه عن عقار 37 شارع الصفا والمروة اللبينى بالهرم فى محافظة الجيزة.
وقال فى شكواه: نعانى من انقطاع المياه عن عقار 37 باللبينى التابع لحى الهرم منذ فترة وتم التقدم بشكوى لمحافظة الجيزة ولم يتم إعادة ضخها .
للتواصل مع الشاكى : 01017830222
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وقال فى شكواه: نعانى من انقطاع المياه عن عقار 37 باللبينى التابع لحى الهرم منذ فترة وتم التقدم بشكوى لمحافظة الجيزة ولم يتم إعادة ضخها .
للتواصل مع الشاكى : 01017830222
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360