مواطنون يشكون من تأخر تسليم شقق الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى بمنطقة 6 أكتوبر

شكا عدد من المواطنون ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص تأخر تسليم شقق الأسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن بمدينة 6 أكتوبر الجديدة منطقة الـ 8000 فدان و 1185 عمارة.



وقالوا فى شكواهم : تم التقديم لهذه الوحدات منذ شهر مايو 2015 وكان من ضمن الشروط هو الانتهاء من أعمال البناء بها بعد عام واحد فقط، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من تشطيب العمارات لقطاعات ب،ج،د ولم نستلم وحداتنا .



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لسرعة استلام وحداتنا للانتقال والحياة فيها وتعمير هذه المنطقة بدلا من التكدس فى شقق إيجار تزيد من مصاريفنا خاصة وأن الغالبية ملتزمين بتسديد الأقساط فى البنك



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

