طاقتها الإنتاجية 400 لتر/ ثانية.. محطة مياه فرشوط الجديدة تعمل بتقنية جديدة تستخدم لأول مرة في الصعيد

تشهد الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، تشغيل محطة مياه بخانس الجديدة، والتي الأولى من نوعها في صعيد مصر، حيث تعمل بتقنية " Ultra Filtration" وهو نظام يعمل وفق منظومة دقيقة جدًا فى معالجة جزيئات المياه، لتنهي معاناة أهالي فرشوط مع أزمة المياه، وبمياه نقية وفقًا لأعلى المعدلات العالمية.



قال المهندس محمد فرج الله" مدير المحطة"، إن المحطة الجديدة تتميز من حيث الكفاءة و المعالجة عن أى محطة أخرى فى قنا، فهى تعمل وفق تقنية مختلفة تمامًا عن تقنيات محطات المياه الموجودة حاليًا، فالمحطة تتكون من 6 راكات، كل راك يضم 76 مديول، كل مديول يعالج حجم معين من الماء و يقيس نسبة التسرب، فضلًا عن انتاج مياه نقية ومعالجة وفق أحدث النظم فى مجال معالجة المياه، وتنتج المحطة يوميًا حوالى 34 ألف متر مكعب فى اليوم.



وأضاف عربى محمد "مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفرشوط"، بأن المحطة الجديدة سوف تقضى على معاناة المواطنين خاصة فى فصل الصيف، حيث تبلغ قوة الضخ 400لتر/ ثانية، وهيكافية لتغذية المدينة والقرى التابعة لها.



و أشار محمد، إلى أن المحطة تعمل بتنقية جديدة بديلة للمروقات و وبذلك تُعد من أفضل و أنقى المحطات فى الصعيد، وهو ما يساهم فى القضاء على أى معوقات تشغيل بما يضمن وصول المياه بشكل مستمر دون خلل، و سوف يتم ضخ المياه على الخزان و خط الطرد، و فتحها بعد الانتهاء من أخذ العينات اللازمة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، ساهمت في إنهاء العمل بالمحطة خلال وقت قياسي.



من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، المحطة تم انشائها على مساحة 15 ألف متر، و تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد من حيث النظام المتبع في تنقية المياه "Ultra Filtration " وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر / ثانية بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه ومن المقرر رفع كفائتها مستقبلا لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.



وأضاف محافظ قنا، بأن الدولة لا تألوا جهدًا في مجال مياه الشرب، بالتوسع فى لإقامة المزيد من محطات المياه لتوصيل مياه لكافة المواطنين فى مختلف المناطق، و أن قنا شهدت تطور حقيقى فى مجال مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن العديد من المشروعات التى يجرى العمل بها حاليًا فى مختلف مراكز ومدن المحافظة سواء مياه شرب أو صرف صحى.



جدير بالذكر، أن نظم الترشيح الفائق " Ultra Filtration " والتى يتم اختصارها لـ" UF"هي أنظمة فلترة دقيقة في وجود غشاء دقيق المسامات، يعتمد على الضغط الهيدروليكي للمذيبات ضد غشاء دقيق جدا، لحجب الجسيمات والمواد الصلبة العالقة التي تكون كبيرة الحجم في حين يتم السماح للماء والمواد المذابة ذات الوزن الجزيئي المنخفض في التدفق من خلال الغشاء، و تستعمل هذه الأغشية في الصناعة والبحوث و توظف هذه العملية لفصل وتنقية وتركيز الجزيئات في السوائل"103-106 دالتون"، وعادة محاليل البروتين، وتعتبر من أفضل ما توصلت إليه تقنية معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.