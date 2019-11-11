AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صيادلة الجيزة: يجب تعليق اجتماعات اتحاد المهن لحين حضور ممثلينا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
الدكتورة نجوى هاشم،
الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة
Advertisements
محمد غالي
قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، أنه كان يجب علي ممثلي اتحاد المهن الطبية، تعليق اجتماعهم لعدم وجود نقابة منتخبة تمثل الصيادلة و لاعتراضهم على الوضع الحالي لفرض الحراسة.

وأكدت هاشم، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابات الطبية جميعها ترفض الاعتراف بالحراسة فكان يجب حضور رئيس اللجنة الثلاثية عن نقابة الصيادلة.

ونوهت نقيب صيادلة الجيزة، أن الوضع بالنقابات العامة يتسم بالعنجهية، بخلاف النقابات الفرعية التي يتعاملون بمهنية وبروح الفريق الطبي المتكامل، وهذا يرفضه الجميع.

وأكد المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لاتفقد النقابة أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية حيث ان الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى إدارة النقابة، وعليه فإن تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وكافة القرارات الصادرة من الاتحاد طبقًا للقانون.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صيادلة القاهرة: لا يحق لرئيس اتحاد المهن الطبية تعليق حضورنا

الاطباء: حارس الصيادلة ليس له سند قانونى لحضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية

الأطباء: لا يجوز تمثيل حارس الصيادلة بمجلس اتحاد المهن

أزمة بـ اتحاد المهن الطبية.. الأطباء: حارس الصيادلة ليس له سند قانونى لحضور الاجتماعات.. الصيادلة: لا يحق لرئيس الاتحاد تعليق حضورنا.. والبيطريين تغير موقفها

الأمين العام لـ الأسنان: «البيطريين» موقفها غير مفهوم باتحاد المهن الطبية

أزمة بـ اتحاد المهن الطبية.. الأطباء: لا يجوز تمثيل حارس الصيادلة بالمجلس.. الصيادلة: يجب تعليق الاجتماعات لحين حضور ممثلينا.. الأسنان: نرفض موقف البيطريين

ترشيحاتنا

شاهد .. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي وتوهج محمد صلاح

برسالة مؤثرة.. اليسا تدعم رامي جمال بعد إعلان إصابته بـ البهاق

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 11-11-2019

كيا تطرح سورينتو 2020 في مصر بنفس سعر موديل 2019 .. تفاصيل

بملابس عصرية.. شاهد أحدث ظهور لـ ملك قورة فى أمستردام

أولى صفقات الأهلى المنتظرة فى الميركاتو الشتوى مهددة بالفشل | تفاصيل

AdvertisementS

بسبب رقص ابن وفاء عامر عاريا.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

مصدر أمني ينفي استهداف كمين بالقليوبية.. ويوضح: وفاة خفيرين ومزارع أطلق عليهم مجهول الرصاص

رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد

لا يتعامل بإنسانية | مسئول سويسري يفجر مفأجأة عن فايلر مدرب الأهلى

مسك إيدي .. صديق هيثم زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسل الراحل .. فيديو

"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

أولى صفقات الأهلى المنتظرة فى الميركاتو الشتوى مهددة بالفشل | تفاصيل

منتشرة فى الأسواق.. 4 أطعمة مشهورة تشكل خطورة على صحة الكليتين

لم يأت من فراغ.. لماذا أصبح محمد صلاح "بعبع" جوارديولا في الدوري الإنجليزي

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. تعرف على رد فعل زوجة رامي جمال

بعد أزمة جنازة هيثم أحمد زكي.. 5 أسباب وراء كراهية دينا الشربيني للصحفيين والمصورين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بكب أسود.. ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي تشعل إنستجرام

السعودية تبهر العالم بـ «بوابة الدرعية» .. تفاصيل وصور