صيادلة الجيزة: يجب تعليق اجتماعات اتحاد المهن لحين حضور ممثلينا

قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، أنه كان يجب علي ممثلي اتحاد المهن الطبية، تعليق اجتماعهم لعدم وجود نقابة منتخبة تمثل الصيادلة و لاعتراضهم على الوضع الحالي لفرض الحراسة.



وأكدت هاشم، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان النقابات الطبية جميعها ترفض الاعتراف بالحراسة فكان يجب حضور رئيس اللجنة الثلاثية عن نقابة الصيادلة.



ونوهت نقيب صيادلة الجيزة، أن الوضع بالنقابات العامة يتسم بالعنجهية، بخلاف النقابات الفرعية التي يتعاملون بمهنية وبروح الفريق الطبي المتكامل، وهذا يرفضه الجميع.



وأكد المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لاتفقد النقابة أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية حيث ان الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى إدارة النقابة، وعليه فإن تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وكافة القرارات الصادرة من الاتحاد طبقًا للقانون.